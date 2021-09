Urnaut zadnja prvenstva pustil v preteklosti: Poljaki so favoriti SiOL.net Slovenski odbojkarji so popoldan že prispeli na prizorišče bojev za odličja letošnjega evropskega prvenstva v Katovice, kjer se bodo v soboto ob 17.30 s Poljsko pomerili za finalno vstopnico. Kapetan Tine Urnaut je na virtualni novinarski konferenci dejal, da so statistiko z zadnjih evropskih prvenstev − na zadnjih treh so Poljake, ko je šlo zares, vselej premagali − pustili v preteklosti, selektor Alberto Giuliani pa dodal, da poljska reprezentanca, ki jo dobro pozna, nima veliko šibkih točk.

