Novi odlok od sobote širi seznam izjem, kjer pogoj PCT ni zahtevan. Med njimi so tudi nujne zdravstvene storitve, ki jih je ministrstvo danes podrobneje opredelilo. Med njimi so med drugim z nosečnostjo povezani pregledi, patronažni obiski in vsi reševalni prevozi. Ministrstvo je objavilo tudi seznam ustreznih dokazil za dokazovanje pogoja PCT. STA objavlja seznam zdravstvenih storitev, pri kateri ...