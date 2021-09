Mojca Prelesnik: "Ne gre za en sam problematičen odlok, ampak za pogost pojav, ki smo mu priča vedno zurnal24.si "Gre za iskanje krhkega ravnovesja pri poseganju v številne temeljne pravice, ne le v pravico do zasebnosti. Zato je tako pomembno, da so taki posegi urejeni z zakoni, sprejetimi v Državnem zboru, in ne s podzakonskimi akti, ki jih vlada dnevno spreminja," o upravljanju z epidemijo pravi Informacijska pooblaščenka.

