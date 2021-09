Razprava o pomenu cepljenja in vzrokih za relativno nizko precepljenost RTV Slovenija Člani odbora DZ-ja za zdravstvo so razpravljali o pomenu precepljenosti. S strokovnjaki so državljane pozvali k cepljenju, za katerega se sicer od pogoja PCT odloča vse več ljudi. Opozicija nizko precepljenost pripisuje neprimerni komunikaciji vlade.

