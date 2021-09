Manjše razočaranje danes v Kranju zurnal24.si Današnji sobotni dan so nekateri na Gorenjskem izkoristili tudi za cepljenje proti covidu-19. V največjem cepilnem centru na Gorenjskem, v telovadnici Vojašnice Petra Petriča Kranj, je zdravstveno osebje Zdravstvenega doma Kranj v šestih urah oziroma od 9. do 15. ure cepilo 334 nenaročenih. To pa je, kot so komentirali, precej skoromno oziroma precej manj, kot so pričakovali.

