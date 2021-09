V živo: poklapani Poljaki proti Srbom za bron, nato zgodovinski izziv za Slovenijo Sportal Slovenski odbojkarji se bodo v večernem finalu evropskega prvenstva (20.30) z Italijo pomerili za naslov prvaka stare celine. Slovenci so v zadnjih šestih letih dvakrat že igrali v finalu in obakrat izgubili, zdaj so odločeni, da dvema srebrnima odličjema dodajo še zlato. Pravkar se v tekmi za tretje mesto merita poraženki sobotnih polfinalov, gostiteljica Poljska in zadnja prvakinja Srbija.

Sorodno













































































Oglasi Omenjeni Italija

Poljska

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Aleš Hojs

Primož Roglič

Jani Kovačič