Slovenci kljub velikim težavam do odličja na SP! SiOL.net Slovenska ekipa se je uspeha veselila tudi v popoldanskem delu uvodnega dne svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju v Bratislavi. Po bronu slalomistov so do enakega dosežka prišli tudi slovenski tekmovalci v sprinterskem spustu, ekipo so sestavljali Anže Urankar, Simon Oven in Nejc Žnidarčič. Kajakašice so bile četrte, kanuisti pa peti.

