Slovenski kajakaši so na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, ki se je danes začelo v Bratislavi, na ekipni tekmi osvojili bronasto kolajno. Za Slovenijo so veslali Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Niko Testen. V konkurenci kajakašev so zlato odličje osvojili Francozi (91,64), drugi so bili Slovaki (+1,85), Slovenci (+3,20) pa tretji. “Je lep začetek, čeprav je nalce grenkega priokusa, ...