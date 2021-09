Za začetek Slovencem ekipni bron Primorske novice Slovenski kajakaši so na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, ki se je danes začelo v Bratislavi, na ekipni tekmi osvojili bronasto kolajno. Za Slovenijo so veslali Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Niko Testen.

