Svetovno znani kulinarični vodnik Michelin bo danes drugič razglasil prejemnike nagrad, tudi najbolj zaželenih zvezdic, v Sloveniji. Prihaja namreč nova izdaja vodnika Michelin Guide Slovenia za leto 2021. Michelinove zvezdice so na slovenskem nebu prvič zasijale lani, potem ko so si slovenski gostinci in turistični delavci že leta prizadevali, da bi rdeča biblija prišla tudi k nam. Z izplenom prv ...