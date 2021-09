Michelinovi inšpektorji so Hiši Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš v novi izdaji vodnika Michelin Guide Slovenia ponovno podelili dve zvezdici, po eno so ohranili tudi vsi lanski dobitniki - Atelje, Dam restavracija, Gostilna pri Lojzetu, Hiša Denk in Vila Podvin. Nova zvezdica pa je letos zasijala v Gostišču Grič s kuharskim šefom Luko Koširjem. preberite več » ...