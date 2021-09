Kajakaši suvereni v kvalifikacijah na SP SiOL.net Slovenski kajakaši in kajakašice so na svetovnem prvenstvu v Bratislavi danes uspešno nastopili v kvalifikacijah. Vsi so napredovali v polfinale že po prvi vožnji, najboljša sta bila Urša Kragelj in Peter Kauzer, ki sta bila peta.

