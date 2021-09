Lepa balerina Ana Klašnja je v nedeljo znova sedla za žirantsko mizo letošnje sezone šova Slovenija ima talent. Tega je še posebno vesela, saj zadnji mesec okreva po poškodbi in ne more plesati, tako pa se ji vsaj nekaj dogaja. Povedala nam je tudi, ali so govorice, da se je razšla z dolgoletnim partnerjem, resnične.