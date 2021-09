Gino izgubil stavo in razburil Franca 24ur.com Na Kmetiji je poleg dela nekaj časa tudi za zabavo. Gino in Tilen sta pred časom stavila glede tega, ali bo tedenska naloga opravljena ali ne, in Gino je stavo izgubil. Zdaj je izvedel kazen, s tem pa razburil Franca.

Sorodno

Oglasi