Tokrat na tapeti Romana, trgovanje pa sta Gino in Mattia zaključila napol gola 24ur.com Če so bili prepričani, da bo z izglasovanjem Marie za prvo dvobojevalko drame konec, so se motili. Druga dvobojevalka je postala Romana, a glasovanje je potekalo vse prej kot brez spletkarjenj. Popadale so prve maske in jasno je postalo, kdo je v klanu. Ob vsem tem je tedenska naloga pod vprašajem, je pa v zabavnem slogu minilo vsaj trgovanje.

