Soglasno izglasovali dvobojevalko, a spletke s tem še niso končane 24ur.com Člani družine so bili glede prvega dvobojevalca soglasni - v areno tokrat pošiljajo Mario. A če so pričakovali, da se bodo spori ob tem prenehali, so se motili - kujejo se že nove zarote. Polona je Nini zaupala (pre)veliko skrivnost, pokazalo pa se bo tudi, ali ni prevelika tudi tokratna tedenska naloga.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Kmetija slavnih

Oglaševanje

POP TV Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Luka Mesec

Alenka Bratušek

Tanja Fajon