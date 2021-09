Med glasovanjem iskreno o čustvih, pismu in odnosih 24ur.com Kdo bo postal prvi dvobojevalec in kako se bodo odnosi znotraj družine po glasovanju spremenili? Začele bodo padati maske in oblikovali so se že prvi klani. Vse bolj očitno bo, kdo je tisti, ki ima glavno besedo, Polona pa bo pokazala lojalnost Nini in ji razkrila velikansko skrivnost.

