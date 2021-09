Neverjetno! Poslanec SDS Ferjan je bil deležen hudih žalitev in groženj, ker je zapisal svoje mnenje Nova24TV “Jure Ferjan tudi ti prideš na vrsto.”, “Za bruhat si. Res. Za bruhat.”, “Fuj prase smrdljivo.”, “Navadna rit in drek od človeka! Da te ni sram pezde prfunjeno?“. To je le nekaj komentarjev, ki jih je bil deležen poslanec Slovenske demokratske stranke Jure Ferjan, ko je komentiral včerajšnji protest. “Spodaj je nekaj odzivov (žaljenje in grožnje) na moj komentar protestov, ki orišejo nivo kulture ...

