V sredo smo bili vnovič priča neprijavljenemu shodu, za katerega se dobro ve, da nanj intenzivno prek družabnih omrežij poziva predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović. Protestniki, med katerimi so bili tudi otroci, so tokrat povzročili pravi kaos, saj so se nekaj pred 17. uro odpravili na ljubljanske ulice, kjer so ohromili promet v času, ko se velika večina iz službe odpravlja proti domu. Pr ...