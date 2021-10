Protestnike s cest razgnali z vodnim topom Gorenjski glas V sredo je v Ljubljani že tretji teden zapored potekal neprijavljen shod nasprotnikov pogojev PCT, ki so se najprej zbrali na Trgu republike, po štirih urah pa so se preselili na ljubljanske ulice. Ko so zasedli Celovško cesto in se napotili...

