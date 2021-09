Janša je Hojsa pozval, naj posreduje zarad napadov in groženj, vodstvo ljubljanske policije je označ Reporter Premier Janez Janša se je na Twitterju odzval na dogajanje na včerajšnjih protestih proti vladnim omejevalnim koronskim ukrepom. Zapisal je, da napadi in grožnje niso ustavna pravica do zborovanj. Ob tem pa je MNZ pozval, naj ukrepa, saj vodstvo policije

Sorodno

























































































Oglasi