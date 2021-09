'Vladni represivni in arogantni odziv je recept za nadaljevanje konfliktov' 24ur.com Ne le množični, tudi siloviti protesti nas ne bi smeli presenetiti, pravi sociolog Gorazd Kovačič. Vlada pa bi lahko s svojim načinom komuniciranja napetosti še stopnjevala. Da protestniki, ki nasprotujejo ukrepom za zajezitev epidemije in cepljenju, s svojim delovanjem in javnimi nastopi postajajo tudi že del političnega prostora, pa meni filozof Tadej Troha.

Sorodno











































Oglasi