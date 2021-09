Protestniki, ki so se zgodaj popoldne zbrali v središču Ljubljane in protestirali proti pogojem PCT ter zahtevali takojšnje predčasne volitve, so se nato podali po ljubljanskih ulicah in za nekaj časa ohromili promet, med drugim na Celovški cesti in ljubljanski severni obvoznici. Po programu na Trgu republike so protestniki shod nadaljevali po ljubljanskih ulicah. Najprej so se sprehodili do križi ...