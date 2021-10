Ministrstvo zahteva nadzor zaradi domnevnega cepljenja otrok z vektorskimi cepivi Primorske novice Ministrstvo za zdravje zahteva izredni strokovni nadzor zaradi domnevnega cepljenja mlajših od 18 let z vektorskima cepivoma Janssen in AstraZeneca na nekaterih cepilnih mestih. Ti cepivi namreč nista registrirani za to starostno skupino. Zdravniško zbornico Slovenije so že zaprosili za prednostno izvedbo nadzora.

Sorodno































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Martina Ratej

Simona Kustec

Marjan Dikaučič

Aleš Hojs