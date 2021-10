V soboto potrdili 531 okužb z novim koronavirusom Gorenjski glas Ljubljana – V soboto so opravili 2438 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 531 okužb, je objavila vlada. Pozitivnih je bilo 21,8 odstotka opravljenih testov. V bolnišnicah zdravijo 428 covidnih bolnikov, to je dva več...

Sorodno























































































































































Oglasi