Minister dr. Logar na zasedanju OECD poudaril pomen nadaljnjega razvijanja partnerstev in multilater Vlada RS Minister dr. Anže Logar se je udeležil rednega letnega zasedanja ministrskega sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), na katerem so sprejeli nov strateški dokument z vizijo delovanja OECD v naslednjih desetih letih in strategijo zunanjega delovanja OECD.

