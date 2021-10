Minister Šircelj na Ministrskem zasedanju Sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj Vlada RS Minister za finance Andrej Šircelj se je kot predstavnik širše delegacije vlade udeležil drugega dne Ministrskega zasedanja Sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj v Parizu. Zasedanje poteka pod naslovom Skupne vrednote: izgradnja zelene in vključujoče prihodnosti in je posvečeno krepitvi skupnih naporov za obnovo gospodarstva in družbe po pandemiji.

