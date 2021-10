Močan veter po Sloveniji podiral drevesa, odkrival strehe ... Kakšen pa bo začetek prihodnjega tedna Večer Močan veter je ponoči in čez dan na območju več slovenskih občin podiral posamezna drevesa, ki so ogrožala objekte in ovirala cestni promet, je v poročilu zapisal Center za obveščanje Republike Slovenije.

Sorodno

































































Oglasi