Vreme: Oblačno in deževno Dnevnik Danes bo oblačno in deževno, najmanj dežja bo na Primorskem. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na...

Sorodno























































Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Stevanović

Luka Dončić

Andrej Šircelj

Borut Pahor