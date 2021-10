V prihodnjih dneh nad naše kraje prihaja nova pošiljka hladnega zraka 24ur.com Po neobičajno toplem začetku oktobra v gorah zdaj vladajo povsem zimske razmere in tako bo ostalo kar nekaj časa, saj občutnejših otoplitev v naslednjih desetih dneh ni na vidiku. Ravno nasprotno, ob koncu tedna se bo k nam od vzhoda razširil še nekoliko hladnejši zrak. Sobota bo v večjem delu Slovenije sončna, sveža in vetrovna, v nedeljo pa se bo predvsem na vzhodu spet pooblačilo in popoldne b...

