(VIDEO) Dva metra visoki valovi: Tako morje poplavi piransko Punto, ko moči združita plima in burja Večer Včeraj in danes dopoldne je morje v Piranu poplavilo tamkajšnjo Punto. Agencija za okolje (Arso) je na Twitterju zapisala, da je poplavljanje morja tokrat posledica plime in hkratne burje, ki je spo...

Sorodno





























































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zoran Stevanović

Janez Janša

Borut Pahor

Andrej Šircelj

Zlatan Čordić Zlatko