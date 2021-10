Pahor 210 zlatih maturantom: Ta oder je razgled na vašo prihodnost RTV Slovenija Diamantni maturanti, ki so na zadnji maturi dosegli vse točke, so se udeležili slavnostnega sprejema pri predsedniku države Borutu Pahorju in ministrici za izobraževanje Simoni Kustec. V šolskem letu 2020/2021 jih je bilo 210.

