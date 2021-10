Obravnava štiriletnega dečka v Celju ni bila v skladu s protokolom, a to na samo »zdravljenje ni vpl Svet 24 V Sloveniji v zadnjih dneh odmeva petkov dogodek v Splošni bolnišnici Celje, kjer je moral štiriletni deček, ki si je v kropu opekel stopalo, celih 40 minut čakati na obravnavo. V celjski bolnišnici so danes priznali, da je prišlo do kršitve protokola.





Sorodno

















































Oglasi