Vreme: danes in jutri še oblačno, sledi izboljšanje SiOL.net Prebudili smo se v hladno in ponekod po nižinah megleno jesensko jutro. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem se bo ogrelo do 18 stopinj Celzija.

