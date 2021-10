Število primerov mišje mrzlice v Sloveniji je letos občutno poskočilo v primerjavi s preteklim letom. Nacionalni inštitut za javno zdravje je prejel prijave o 562 primerih, medtem ko je lani prejel le 14 prijav. Največ primerov so zabeležili v goriški statistični regiji, kjer jih je bilo 253, in sicer največ v občini Nova Gorica, kjer so našteli 77 primerov. Med obolelimi je 240 oseb potrebovalo bo ...