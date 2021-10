V četrtek so pristojni potrdili 1100 okužb z novim koronavirusom, število aktivnih primerov v državi je trenutno 11.707. Včeraj je bilo opravljenih 5139 PCR-testov, delež pozitivnih testov tako znaša 21,4 odstotka. Včeraj so opravili 5139 PCR-testov, ki so potrdili 1100 okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 21,4 odstotka in je v primerjavi s prejšnjim dnem višji za 1,3 odstotne točke. V četrtek ...