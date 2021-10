V FJK so danes ob 5154 PCR testiranjih potrdili 80 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 1,55-odstoten. Opravili so še 7501 hitri antigenski test, ob tem so potrdili 7 novih okužb (delež 0,09-odstoten). Danes ni umrl noben covidni bolnik. Na rednih covidnih oddelkih deželnih bolnišnic je hospitaliziranih 40 bolnikov s covidom-19, intenzivno zdravljenje pa jih p ...