V Sloveniji od danes do petka misija Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev Primorske novice Misija Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev bo od danes do petka v Sloveniji preverjala stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. Evropski poslanci se bodo srečali z nacionalnimi oblastmi, civilno družbo in mediji, so sporočili iz Evropskega parlamenta. Srečanja s premierjem Janezom Janšo ni predvidenega.

