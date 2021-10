Potem, ko si je stranka Levica drznila v Ljubljani na tako imenovanih “Študijskih dnevih” gostiti kolege iz evropskih držav, s katerimi so razpravljali o prihodnosti EU, jih je slovenski premier Janez Janša označil za “protiustavne elemente” in “politično krilo” teroristov. To je zmotilo enega izmed evropskih poslancev, ki se te dni mudi v Sloveniji.