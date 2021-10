Predsednik DZ Igor Zorčič se je danes z delegacijo odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe) pogovarjal predvsem o vladanju z odloki in spoštovanju zakonov na področju medijev, še posebej glede STA. Kot je ocenil, se vlada vede nedostojno, škodljivo in v nasprotju s strategijo o zunanji politiki. “Glede na to, da smo se znašli v tej nezavidljivi ...