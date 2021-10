[Komentar] Država je tista, ki je pomembna, politik Janez Janša pa si bo pisal sodbo sam PORTAL PLUS

Odposlanci Evropskega parlamenta, ki so v Slovenijo prišli ugotavljat, kakšne so razmere na področju svobode medijev, vladavine prava in boja proti korupciji, spominjajo na partijsko delegacijo z ... Več.

Sorodno











































































Oglasi