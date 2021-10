Po mleko in mlečne izdelke iz naše bližine h kmetu ali kar v trgovino zurnal24.si V preteklosti so se na mizi velikokrat znašli domača skuta, žganci z okusnim mlekom in ocvirkovo zabelo ali pa denimo močnik, ki si ga je družina privoščila iz ene sklede. V okusu domačnosti in kakovostnih mlečnih izdelkih lahko uživamo tudi danes. V trgovini preprosto izberemo mleko in mlečne izdelke z znakom "izbrana kakovost – Slovenija".

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Jože Pučnik

Zdravko Počivalšek

Primož Roglič