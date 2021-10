Državni sekretar Harej o umeščanju ukrepa ohranjanja suhozidov v novo Skupno kmetijsko politiko Vlada RS Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej se je v prostorih Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola udeležil predstavitve skupnih dosežkov na področju gradnje suhozidov. Tam so sodelovali posamezniki in institucije, ki so bili del projekta Popis suhozidov po slojih.

Sorodno



















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Igor Zorčič

Zdravko Počivalšek

Anže Kopitar