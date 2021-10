Konferenca »Od vil do vilic« poudarila prehod na trajnostno kmetijstvo Vlada RS Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je prek videopovezave udeležil mednarodne konference »Od vil do vilic«, ki jo 14. in 15. oktobra organizira Evropska komisija. Dvodnevna konferenca bo sicer posvečena širšim vidikom strategije in trajnostnim prehranskim sistemom, ki vključujejo vse deležnike v prehranski verigi.

Sorodno









Oglasi