Piše: C. R. Organizacija združenih narodov (OZN) od leta 2008 naprej vsakega 15. oktobra obeležuje svetovni dan kmetic, s katerim priznava ključno vlogo in prispevek kmetic in podeželskih žensk pri krepitvi razvoja kmetijstva in podeželja, izboljšanju zanesljive preskrbe s hrano in izkoreninjenju revščine na podeželju. Letošnji že štirinajsti zaporedni svetovni dan kmetic pa poteka pod sloganom »P ...