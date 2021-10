Svetovni dan hrane opozarja na pomen naših dejanj za našo prihodnost Vlada RS Svetovni dan hrane, ki ga obeležujemo 16. oktobra, bo letos v okviru Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) potekal pod sloganom »Naša dejanja so naša prihodnost - boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje«.

