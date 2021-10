Vlada Janeza Janše se je danes odpravila na obisk obalno-kraške regije, ki jo sestavljajo občine Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana. Najprej so se člani vlade sestali na delovnem posvetu, sledili pa so ločeni programi predsednika vlade ter ministric in ministrov. V okviru obiska se načrtovana srečanja s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov ...