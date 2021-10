Piše: C. R. Predsednik vlade Janez Janša je danes sodeloval na mednarodni konferenci “Vlada po okrevanju – na prihodnost pripravljen javni sektor”, kjer je nastopil na panelu z naslovom »Oblikovanje inovativnih in vključujočih vlad«. Poleg njega so zbrane v omenjenem panelu nagovorili še: Mathias Cormann, generalni sekretar OECD, Marco Ongaro, generalni direktor EIPA in slovenska dobitnica olimpij ...