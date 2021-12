Nova KBM zanesljivo v finale pokala RTV Slovenija Odbojkarice Nove KBM Branik so prve finalistke Pokala Slovenije. V Tivoliju so s 3:0 v nizih premagale Sip Šempeter. V vseh treh nizih so bile zelo zanesljive, saj so se nizi končali na 16, 13 in 21.

