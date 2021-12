Mariborčanke in Kamničanke za pokalno lovoriko Sportal Ljubljanski Tivoli bo ob 20.30 prizorišče finalnega obračuna za pokalno odbojkarsko lovoriko v ženski konkurenci. Za naslov pokalnih zmagovalk se bodo pomerile Mariborčanke, ki branijo pokalno lovoriko, in državne prvakinje iz Kamnika. Štajerke so v polfinalu s 3:0 premagale Šempeter, Calcitovke pa brez izgubljenege niza Krim.

